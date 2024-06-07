Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД и ВТБ договорились о сотрудничестве в области технологической независимости

2024-06-07 12:02
ОАО «Российские железные дороги» и Банк ВТБ в ходе ПМЭФ-2024 подписали меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий для достижения целей технологической независимости.

Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Компании выразили свою заинтересованность в укреплении сотрудничества в области перехода на отечественные решения в сфере разработки систем управления ресурсами, отметили важность создания конкурентоспособной системы для крупных предприятий силами Автономной некоммерческой организации «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (далее – АНО «НЦК ИСУ»).

Стороны планируют совместно развивать компетенции на рынке, осуществлять разработку стандартов и требований в этой области. Для этого РЖД и ВТБ намерены создать в рамках АНО «НЦК ИСУ» попечительский совет, на базе которого планируется обсуждение стратегии развития, а также выработка соответствующих рекомендаций.

«Перед нами стоит амбициозная задача – создание национальной системы управления ресурсами для крупных предприятий, которая должна превосходить зарубежные аналоги по функциональности, надежности, безопасности и масштабируемости. Мы впервые объединяем на одной площадке компетенции сильнейших игроков российского рынка цифровых технологий. Это позволит нам создать в сжатые сроки и вывести на рынок технологическое решение высокого качества», – заявил Олег Белозёров.

«За кросс-индустриальным взаимодействием будущее. Наша задача сегодня – разработка стандартов, которые позволят эффективно объединять игроков разных индустрий и открывать новые возможности для укрепления технологического суверенитета», – сообщил Андрей Костин.

