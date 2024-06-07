Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работники РЖД получат привилегии от Банка ВТБ

2024-06-07 11:59
Работники РЖД получат привилегии от Банка ВТБ
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках работы Петербургского международного экономического форума генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин подписали соглашение о развитии партнерских отношений и долгосрочного сотрудничества между ОАО «РЖД» и ПАО «Банк ВТБ».

Согласно документу, работники РЖД получат особые условия в рамках зарплатного пакета и корпоративных привилегий банка.

«Мы, как крупнейший работодатель в стране, постоянно ищем пути улучшения условий работы наших сотрудников. Партнерство с ВТБ – это важный шаг в этом направлении. Уже полмиллиона наших работников пользуются услугами банка, включая зарплатные проекты, ипотеку и другие индивидуальные предложения. Уверен, что наше сотрудничество с ВТБ принесет работникам компании еще больше преимуществ», – отметил Олег Белозёров.

Кроме того, РЖД и ВТБ договорились проводить совместные мероприятия, в том числе по повышению финансовой грамотности. Банк ВТБ, в свою очередь, будет информировать клиентов о возможностях трудоустройства в РЖД и осуществлять поддержку образовательных, профориентационных и социальных объектов железнодорожного холдинга.

«ВТБ успешно сотрудничает с РЖД на протяжении многих лет. Сегодня как никогда важно объединить усилия, обеспечить благоприятные условия для сохранения и развития профессионального коллектива. Новый уровень партнерства послужит мощным импульсом для реализации совместных планов», – подчеркнул Андрей Костин.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru