Работники РЖД получат привилегии от Банка ВТБ

11:59

В рамках работы Петербургского международного экономического форума генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин подписали соглашение о развитии партнерских отношений и долгосрочного сотрудничества между ОАО «РЖД» и ПАО «Банк ВТБ».

Согласно документу, работники РЖД получат особые условия в рамках зарплатного пакета и корпоративных привилегий банка.

«Мы, как крупнейший работодатель в стране, постоянно ищем пути улучшения условий работы наших сотрудников. Партнерство с ВТБ – это важный шаг в этом направлении. Уже полмиллиона наших работников пользуются услугами банка, включая зарплатные проекты, ипотеку и другие индивидуальные предложения. Уверен, что наше сотрудничество с ВТБ принесет работникам компании еще больше преимуществ», – отметил Олег Белозёров.

Кроме того, РЖД и ВТБ договорились проводить совместные мероприятия, в том числе по повышению финансовой грамотности. Банк ВТБ, в свою очередь, будет информировать клиентов о возможностях трудоустройства в РЖД и осуществлять поддержку образовательных, профориентационных и социальных объектов железнодорожного холдинга.

«ВТБ успешно сотрудничает с РЖД на протяжении многих лет. Сегодня как никогда важно объединить усилия, обеспечить благоприятные условия для сохранения и развития профессионального коллектива. Новый уровень партнерства послужит мощным импульсом для реализации совместных планов», – подчеркнул Андрей Костин.