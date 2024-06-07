Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД, Банк ВТБ и ГК «Нацпроектстрой» договорились о совместной реализации проектов развития транспортной инфраструктуры

2024-06-07 11:41
ОАО «РЖД», Банк ВТБ (ПАО) и ГК «Нацпроектстрой» на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о взаимодействии при реализации масштабных проектов развития и модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор АО «ГК «НПС» Алексей Крапивин.

«ОАО «РЖД» обладает огромным опытом в реализации крупнейших инфраструктурных проектов, которые сегодня являются одним из ключевых факторов роста российской экономики. Возможность для подрядных организаций привлекать средства в такие проекты позволяет компании наращивать объемы инвестиций в инфраструктуру и реализовывать масштабные стройки государственного значения в условиях, когда привычные источники финансирования ограничены», – заявил Олег Белозёров.

«ВТБ – лидер в области финансирования инфраструктурных проектов в России. Качественные транспортные связи способствуют развитию международной торговли и являются одним из наиболее действенных способов стимулирования долгосрочного роста экономики и деловой активности населения. Реализация Юго-Западного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга позволит решить две важнейшие задачи: с одной стороны, значительно улучшить комфорт городской среды в интересах жителей и гостей Северной столицы (за счет выноса транзитного грузового движения за пределы черты города и использования текущей инфраструктуры для пассажирских перевозок), а с другой – более эффективно организовать движение грузопотоков в направлении портов Усть-Луга и Бронка для увеличения потенциального объема перевозок в этом направлении», – отметил Андрей Костин.

«Нацпроектстрой» – ведущий в России холдинг в области строительства инфраструктуры, обладающий уникальной экспертизой, опытом и мощностями для реализации федеральных проектов любой сложности. Сегодня мы одновременно выполняем порядка тысячи проектов по развитию железнодорожной, портовой, энергетической, автодорожной инфраструктуры в нашей стране и за рубежом. В их числе – модернизация Восточного полигона, Московского транспортного узла, строительство объектов трасс М-12, М-4, М-11, портов «Лавна» и «Тамань». Расширение механизмов финансирования позволит обеспечить безусловное выполнение задач, поставленных заказчиками и государством, наращивать производственные мощности и существенно сокращать сроки реализации проектов», – подчеркнул Алексей Крапивин.

В рамках реализации проектов договоры генерального подряда будут заключаться с условием рассрочки платежа. На этапе создания объектов генеральный подрядчик самостоятельно привлекает финансирование. Оплата выполненных работ будет производиться ОАО «РЖД» после приемки готового объекта.

В качестве пилотного проекта с использованием механизма рассрочки стороны намереваются построить Юго-Западный железнодорожный обход Санкт-Петербурга от станции Владимирская до станции Бронка. Создание обхода Северной столицы позволит сформировать новые радиальные и кольцевые транспортные коридоры, ликвидировать узкие места на маршрутах грузового движения.

