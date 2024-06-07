Погрузка на Калининградской железной дороге в январе-мае текущего года составила почти 786 тыс. тонн

За 5 месяцев 2024 года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено почти 786 тыс. тонн различных грузов.
В частности, в январе-мае магистралью погружено:
Грузооборот за 5 месяцев составил почти 437 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 566,7 млн тонно-км.
В мае 2024 года погрузка на Калининградской железной дороге составила 166,2 тыс. тонн, тарифный грузооборот – 74,4 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 97 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.