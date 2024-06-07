Погрузка на Калининградской железной дороге в январе-мае текущего года составила почти 786 тыс. тонн

Погрузка на Калининградской железной дороге в январе-мае текущего года составила почти 786 тыс. тонн

10:38

За 5 месяцев 2024 года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено почти 786 тыс. тонн различных грузов.

В частности, в январе-мае магистралью погружено:

жмыхов – 518,4 тыс. тонн;

строительных грузов – 69,3 тыс. тонн;

зерна – 60,7 тыс. тонн;

химических и минеральных удобрений – 16 тыс. тонн;

продовольственных товаров – 15,9 тыс. тонн;

автомобилей и комплектующих – 14,3 тыс. тонн;

бумаги 2,5 тыс. тонн;

торфа и торфяной продукции – 2,1 тыс. тонн.

Грузооборот за 5 месяцев составил почти 437 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 566,7 млн тонно-км.

В мае 2024 года погрузка на Калининградской железной дороге составила 166,2 тыс. тонн, тарифный грузооборот – 74,4 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 97 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.