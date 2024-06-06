Юго-Восточная железная дорога присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам

17:14

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам работники ЮВЖД напомнили водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными при пересечении путей. В профилактических акциях в Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Саратовской и Курской областях приняли участие сотрудники ГАИ, представители местных органов власти. С автомобилистами проводили беседы о безопасности, раздавали тематические буклеты, рассказывали об ответственности за нарушение правил дорожного движения.

С начала года количество ДТП на железнодорожных переездах Юго-Восточной железной дороги снизилось. За пять месяцев произошло 5 дорожно-транспортных происшествий (по одному в Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Саратовской и Курской областях), пострадал 1 человек. За аналогичный период 2023 года на ЮВЖД зарегистрировали 12 ДТП, в которых были травмированы 9 человек. Размер ущерба, причиненного Юго-Восточной железной дороге в этом году, составил около 700 тыс. рублей. Причина всех происшествий – грубые нарушения, допущенные водителями транспортных средств на переездах.

В настоящее время в границах магистрали функционирует 760 железнодорожных переездов. Ведется постоянная работа по их обновлению. До конца года запланировано отремонтировать 41 переезд, на 4 из них будет проведен капитальный ремонт.

Юго-Восточная железная дорога убедительно просит водителей автотранспорта не подвергать себя, своих пассажиров, а также локомотивные бригады и людей, находящихся в поездах, опасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.