Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская магистраль присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам

2024-06-06 17:02
Куйбышевская магистраль присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

6 июня на Куйбышевской магистрали в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам были организованы профилактические акции на переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением.

Мероприятия прошли в Самарской, Пензенской и Ульяновской областях, в Республиках Мордовия, Башкортостан и Татарстан. Водителям автомобилей напомнили правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и вручили памятные сувениры. Так, в Самарской области (на одном из самых интенсивных переездов в районе микрорайона Кошелев) железнодорожники организовали флешмоб с вручением более 1000 порций мороженого водителям автотранспорта.

Отметим, что с начала 2024 года на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали по вине водителей произошло 5 ДТП, вне переезда – 2, в прошлом году за этот же период – 2 случая.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть предельно осторожными и внимательными за рулем. Около переезда необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного, если в пределах видимости приближается поезд или образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Напомним, что за нарушение правил проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru