Куйбышевская магистраль присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам

17:02

6 июня на Куйбышевской магистрали в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам были организованы профилактические акции на переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением.

Мероприятия прошли в Самарской, Пензенской и Ульяновской областях, в Республиках Мордовия, Башкортостан и Татарстан. Водителям автомобилей напомнили правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и вручили памятные сувениры. Так, в Самарской области (на одном из самых интенсивных переездов в районе микрорайона Кошелев) железнодорожники организовали флешмоб с вручением более 1000 порций мороженого водителям автотранспорта.

Отметим, что с начала 2024 года на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали по вине водителей произошло 5 ДТП, вне переезда – 2, в прошлом году за этот же период – 2 случая.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть предельно осторожными и внимательными за рулем. Около переезда необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда.

Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного, если в пределах видимости приближается поезд или образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Напомним, что за нарушение правил проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.