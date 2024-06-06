Свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда в связи с праздничным днем 12 июня

16:30

В связи с общероссийским выходным днем 12 июня временно изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов на Свердловской железной дороге.

Для совершения однодневной туристической поездки в Верхотурье 12 июня назначены дополнительные пригородные поезда «Финист»:

№ 7077 Екатеринбург – Верхотурье (отправление в 06:53);

№ 7078 Верхотурье – Екатеринбург (отправление в 17:44).

6, 11, 12, 13 июня дополнительно будут курсировать межрегиональные поезда № 7007/7027 сообщением Челябинск – Екатеринбург (отправление в 13:38) и № 7028/7008 сообщением Екатеринбург – Челябинск (отправление в 11:10). Таким образом, пригородные поезда между двумя уральскими городами с 6 по 17 июня будут курсировать трижды в день: отправление из Екатеринбурга в 08:36, 11:10, 18:00, из Челябинска – в 06:39, 13:38, 19:06.

12 июня назначены пригородные поезда, курсирующие по выходным и праздничным дням:

№ 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6465, 6471 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил;

№ 6481 Екатеринбург-Пассажирский - Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6591 Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.

12 июня отменяются некоторые электрички, курсирующие только по рабочим дням.

Уточнить расписание можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях. Продажа билетов на пригородные поезда начинается за 10 суток, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.