Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда в связи с праздничным днем 12 июня

2024-06-06 16:30
Свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда в связи с праздничным днем 12 июня
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с общероссийским выходным днем 12 июня временно изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов на Свердловской железной дороге.

Для совершения однодневной туристической поездки в Верхотурье 12 июня назначены дополнительные пригородные поезда «Финист»:

  • № 7077 Екатеринбург – Верхотурье (отправление в 06:53);
  • № 7078 Верхотурье – Екатеринбург (отправление в 17:44).

6, 11, 12, 13 июня дополнительно будут курсировать межрегиональные поезда № 7007/7027 сообщением Челябинск – Екатеринбург (отправление в 13:38) и № 7028/7008 сообщением Екатеринбург – Челябинск (отправление в 11:10). Таким образом, пригородные поезда между двумя уральскими городами с 6 по 17 июня будут курсировать трижды в день: отправление из Екатеринбурга в 08:36, 11:10, 18:00, из Челябинска – в 06:39, 13:38, 19:06.

12 июня назначены пригородные поезда, курсирующие по выходным и праздничным дням:

  • № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;
  • № 6465, 6471 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил;
  • № 6481 Екатеринбург-Пассажирский - Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;
  • № 6591 Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.

12 июня отменяются некоторые электрички, курсирующие только по рабочим дням.

Уточнить расписание можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях. Продажа билетов на пригородные поезда начинается за 10 суток, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru