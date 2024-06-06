Строительные отряды студентов-железнодорожников отправляются на БАМ

15:38

Более 500 бойцов студенческих строительных отрядов университетского комплекса Самарского государственного университета путей сообщения отправятся в июне на объекты БАМа – главную транспортную артерию страны, отмечающую в этом году свое 50-летие.

Ребята будут трудоустроены в путевых машинных станциях ОАО «РЖД» и примут участие в самых различных видах работ на станциях Тайшет, Тында, Тулун, Кичера и др.

В этом году бойцы СамГУПС стали самым массовым отрядом на сети железных дорог России среди студенческих железнодорожных отрядов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.