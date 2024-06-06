Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Александр Сергеевич Пушкин напомнил водителям о безопасности на железнодорожных переездах в Челябинске, Оренбурге и Кургане

2024-06-06 14:58
6 июня, в Международный день безопасности на переездах железнодорожники ЮУЖД провели ряд профилактических мероприятий. Акции прошли в Челябинске, Карталах, Оренбурге, Орске, Бузулуке, Кургане, Шадринске и других городах.

В Челябинске, Оренбурге и Кургане напомнить водителям о правилах движения вышел Александр Сергеевич Пушкин. Актеры в образе великого русского поэта читали стихи о безопасности на переездах. Таким необычным способом железнодорожники привлекли внимание водителей и напомнили о соблюдении правил дорожного движения. Формат акции был выбран неслучайно – сегодня А. С. Пушкину исполнилось 225 лет.

В рамках профилактических акций организаторы раздали водителям памятки с правилами дорожного движения на переездах и тематические сувениры.

Проблема безопасности на железнодорожных переездах остается актуальной. С начала года на ЮУЖД зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, из них 4 – в Челябинской и 2 – в Оренбургской области. Во всех случаях причиной происшествия стало нарушение водителями правил дорожного движения. За 5 месяцев 2024 года дежурные по переездам зафиксировали 15 нарушений водителями правил дорожного движения.

ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

