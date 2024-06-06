Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

6 июня на переездах Горьковской железной дороги в Нижегородской области проходят профилактические рейды

2024-06-06 14:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

6 июня работники Горьковской железной дороги проводят профилактические рейды на переездах. Этот день объявлен Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам.

Цель акции – предупреждение нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Горьковская железная дорога поддержала эту инициативу и присоединилась к проведению профилактических мероприятий.

Акция проходит на всем полигоне Горьковской магистрали. В мероприятии также принимают участие представители правительства Нижегородской области и министерства транспорта и автомобильных дорог региона, сотрудники госавтоинспекции и транспортной прокуратуры.

В рамках рейдов на железнодорожных переездах в поселках Зеленый город Нижнего Новгорода и Ройка Нижегородской области участники акции напомнили водителям о правилах безопасного движения через переезды, провели профилактические беседы и раздали информационные материалы (памятки и стикеры).

«В этом году в целях предотвращения ДТП с участием автомобилей и поездов в Нижегородской области планируется обновить дорожное покрытие на 74 переездах, а также провести капитальный ремонт с заменой устройств заграждения (УЗП) и асфальтировкой дорожного полотна на 12 переездах», – отметил начальник Горьковской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры Александр Власов.

Основным видом профилактики таких происшествий является проведение агитационных бесед, информирование водителей о необходимости соблюдения ПДД при пересечении железнодорожных путей. Именно поэтому ГЖД ежегодно присоединяется к акции и проводит разъяснительные беседы с автомобилистами.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, включая мониторинг состояния железнодорожных переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности. Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание, так как основной причиной ДТП на железнодорожных переездах является нарушение водителями правил дорожного движения.

В 2024 году на железнодорожных переездах Горьковской магистрали зафиксировано 12 случаев столкновения автомобилей с поездами, в которых пострадали 11 человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года произошло 9 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Основные виды нарушений, которые совершают водители автотранспорта: игнорирование запрещающих сигналов переездной сигнализации, объезд опускающегося шлагбаума, несоблюдение требований знака «Стоп» при приближении к переезду, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

