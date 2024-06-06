Барабанщицы, сибирские красавицы и водители-дрифтеры предостерегут автомобилистов от лихачества на железнодорожных переездах Свердловской магистрали

13:53

Свердловская магистраль присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам. В 2024 году он проводится 6 июня. В этот день руководители и сотрудники СвЖД вышли на переезды и напомнили автомобилистам, что это один из самых сложных и опасных участков дороги, где требуется повышенная бдительность и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Чтобы разъяснительные акции надолго остались в памяти водителей, железнодорожники привлекли в помощь творческие коллективы и общественников.

В Тюмени на станции Винзили автомобилистам на переезде во время пропуска поездов показали короткие номера – дефиле сибирских красавиц. Модели в романтичных нарядах несут посыл о хрупкости и ценности человеческой жизни, которая может оборваться, если автомобиль не уступит дорогу поезду. Для убедительности водителям показали фотографии последствий реальных ДТП.

В Екатеринбурге железнодорожники постарались в прямом смысле «достучаться» до каждого. У станции Кольцово автотранспорт на переезде встречала группа барабанщиц-мажореток. Девушки отстукивали ритмичные отбивки, а волонтеры в это время раздавали памятки с правилами дорожного движения и тематические сувениры.

В Перми и Нижнем Тагиле призыв о соблюдении правил «авторитетно» поддержали медведь и соболь: к автомобилистам вышли ростовые куклы в образе официальных исторических символов этих городов.

Вечером в Сургуте от привокзальной площади отправится автоколонна, в которой наряду с железнодорожниками будут водители-профессионалы: инструкторы по вождению и чемпионы спортивных гонок на своих эффектных автомобилях. Колонна, оформленная призывами соблюдать правила дорожного движения, проедет по улицам города, пересечет железнодорожный переезд и отправится на встречу с курсантами автошколы. Водители-дрифтеры покажут начинающим автомобилистам приемы безопасной езды и объяснят, почему риск и экстрим не уместны на переезде.

Вопрос водительской дисциплины при пересечении переездов стоит остро: с начала 2024 года на СвЖД произошло 4 ДТП, по счастливой случайности никто не пострадал. За этот же период дежурные по переездам зафиксировали свыше 400 фактов проезда автомобилей на запрещающий сигнал светофора и объезда закрытых шлагбаумов. Каждый случай пренебрежения правилами мог привести к аварии и травмам.

СвЖД призывает автомобилистов поддержать Международный день привлечения внимания к переездам неукоснительным соблюдением правил и напоминает, что поезд имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.