РЖД продолжают развивать цифровые туристические сервисы

13:45

Холдинг «РЖД» в партнерстве с регионами продолжает развивать цифровые туристические сервисы. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума договорились с руководством Астраханской и Самарской областей.

Подписи под соглашениями о сотрудничестве поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин, вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев и врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Партнерство предусматривает объединение усилий сторон по цифровизации индустрии туризма регионов и продвижению туристических продуктов и сервисов, предоставляемых ОАО «РЖД» для жителей и гостей регионов, а также популяризацию внутреннего и въездного туризма (в т. ч. на железнодорожном транспорте). Особый акцент сделан на продвижении региона на Единой туристической цифровой платформе travel.rzd.ru, которая предлагает своим клиентам возможности по бронированию отелей, приобретению туров, экскурсий онлайн, путевок в санатории и билетов на мероприятия.

Туристический портал РЖД (travel.rzd.ru) — один из флагманских цифровых проектов «РЖД». Это комплексное решение в сфере туризма и индустрии гостеприимства, предлагающее приобрести дополнительные услуги: бронирование номеров в отелях, экскурсионные и санаторно-курортные услуги, билеты на культурно-зрелищные и массовые мероприятия и др.

На портале представлено более 318 тыс. объектов размещения в России, странах СНГ, а также в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. Сформирована база из 2400 авторских экскурсий и экскурсионных туров в России и Беларуси от более чем 300 поставщиков, прошедших отбор и проверку качества оказываемых услуг.