Подписан меморандум о развитии контрейлерных перевозок

13:40

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «РЖД» Порт Цзиньчжоу (КНР) и АО «ПФКО Экспресс» подписали меморандум о сотрудничестве в целях повышения объемов, качества и эффективности перевозок грузов.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило, вице-президент акционерной компании Порт Цзиньчжоу Чжан Цзиньбо и исполнительный директор АО «ПФКО Экспресс» Роман Вдовин.

Документ определяет основные цели сотрудничества компаний. Среди них – реализация комплексных мероприятий по повышению привлекательности сервиса контрейлерных перевозок и разработка оптимальных логистических решений по перевозкам грузов в контрейлерах и магистральных седельных тягачей с использованием специализированных платформ колодцевого типа.