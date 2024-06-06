РЖД и Ростелеком договорились о сотрудничестве

13:29

В ходе Петербургского международного экономического форума ОАО «РЖД» и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Целью заключения соглашения является исполнение «Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года» и «Стратегии развития информационных технологий ОАО «РЖД» от 2019 года.

Стороны договорились сотрудничать в области развития и модернизации корпоративных сетей передачи данных ОАО «РЖД», предоставления услуг на базе телекоммуникационной инфраструктуры ПАО «Ростелеком», размещения вычислительных мощностей и оборудования систем хранения ОАО «РЖД» в центрах обработки данных «Ростелекома», а также разработки и внедрения корпоративных систем автоматизации деловых процессов.

Компании планируют совместно осуществлять тестирование и пилотирование отечественных решений в области сетевой инфраструктуры, систем виртуализации, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения.