Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД и Ростелеком договорились о сотрудничестве

2024-06-06 13:29
РЖД и Ростелеком договорились о сотрудничестве
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе Петербургского международного экономического форума ОАО «РЖД» и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Целью заключения соглашения является исполнение «Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года» и «Стратегии развития информационных технологий ОАО «РЖД» от 2019 года.

Стороны договорились сотрудничать в области развития и модернизации корпоративных сетей передачи данных ОАО «РЖД», предоставления услуг на базе телекоммуникационной инфраструктуры ПАО «Ростелеком», размещения вычислительных мощностей и оборудования систем хранения ОАО «РЖД» в центрах обработки данных «Ростелекома», а также разработки и внедрения корпоративных систем автоматизации деловых процессов.

Компании планируют совместно осуществлять тестирование и пилотирование отечественных решений в области сетевой инфраструктуры, систем виртуализации, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru