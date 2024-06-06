Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Красноярской железной дороге Международный день безопасности на переездах поддержали красноярские байкеры

2024-06-06 12:41
На Красноярской железной дороге Международный день безопасности на переездах поддержали красноярские байкеры
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

6 июня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах, в пригороде Красноярска состоялась профилактическая акция КрасЖД «Не спорь с поездами!». Ее поддержали мотоциклисты из красноярского байкерского клуба Wild Siberian.

Чтобы привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме нарушения ПДД на железнодорожных переездах, байкеры совершили символический мотопробег по автотрассе между двумя железнодорожными переездами: от поселка Маганский до Зыково с флагами и призывами «Остановись до переезда!», «Мотоцикл – железный, а ты – нет!», «Не спорь с поездами!».

Расположенный на пересечении Транссиба с автодорогой Красноярск – Кузнецово переезд в поселке Зыково – один из самых интенсивных на КрасЖД по трафику. В сутки через него проходит порядка 180 поездов и до 10 тыс. автомобилей, при этом часто фиксируются нарушения ПДД. Здесь во время остановки машин на запрещающий сигнал светофора байкеры вместе с волонтерами акции напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения: нельзя рисковать при пересечении переездов, «спорить» с поездом, пытаться «проскочить на красный», подвергая опасности себя, своих пассажиров, машинистов и пассажиров поездов.

Водителям вручили специальные памятки и блокноты с правилами.

Отметим, что на железной дороге в Красноярском крае – более 200 переездов. С начала этого года на них не произошло ни одного ДТП (за 5 месяцев 2023 года – 3 ДТП, и все – по вине водителей автотранспорта).

Красноярская железная дорога благодарит автомобилистов за бдительность, призывает помнить правила и никогда не рисковать при проезде через железнодорожные переезды, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru