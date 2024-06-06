На Красноярской железной дороге Международный день безопасности на переездах поддержали красноярские байкеры

12:41

6 июня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах, в пригороде Красноярска состоялась профилактическая акция КрасЖД «Не спорь с поездами!». Ее поддержали мотоциклисты из красноярского байкерского клуба Wild Siberian.

Чтобы привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме нарушения ПДД на железнодорожных переездах, байкеры совершили символический мотопробег по автотрассе между двумя железнодорожными переездами: от поселка Маганский до Зыково с флагами и призывами «Остановись до переезда!», «Мотоцикл – железный, а ты – нет!», «Не спорь с поездами!».

Расположенный на пересечении Транссиба с автодорогой Красноярск – Кузнецово переезд в поселке Зыково – один из самых интенсивных на КрасЖД по трафику. В сутки через него проходит порядка 180 поездов и до 10 тыс. автомобилей, при этом часто фиксируются нарушения ПДД. Здесь во время остановки машин на запрещающий сигнал светофора байкеры вместе с волонтерами акции напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения: нельзя рисковать при пересечении переездов, «спорить» с поездом, пытаться «проскочить на красный», подвергая опасности себя, своих пассажиров, машинистов и пассажиров поездов.

Водителям вручили специальные памятки и блокноты с правилами.

Отметим, что на железной дороге в Красноярском крае – более 200 переездов. С начала этого года на них не произошло ни одного ДТП (за 5 месяцев 2023 года – 3 ДТП, и все – по вине водителей автотранспорта).

Красноярская железная дорога благодарит автомобилистов за бдительность, призывает помнить правила и никогда не рисковать при проезде через железнодорожные переезды, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.