РЖД и Холдинг Т1 заключили соглашение о технологическом сотрудничестве

2024-06-06
РЖД и Холдинг Т1 заключили соглашение о технологическом сотрудничестве
На ПМЭФ-2024 ОАО «РЖД» и один из лидеров российского ИТ-рынка – Холдинг Т1 заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили генеральный директор Холдинга T1 Алексей Фетисов и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

Ключевыми направлениями совместной работы станут развитие, внедрение и продвижение веб-сервисов РЖД, что поможет улучшить пользовательский опыт в мобильной среде. Одним из главных требований будет обеспечение сохранности данных пользователей. Разработки Холдинга Т1 имеют сертификат безопасности Минцифры России, что позволяет передавать «чувствительную» информацию в зашифрованном виде. Таким образом, клиенты РЖД получат не только современные цифровые услуги, но и гарантию их безопасного использования. В рамках сотрудничества также предусмотрено расширение каналов дистрибуции, интеграция веб-сервисов с другими приложениями на мобильных устройствах при полном сохранении существующей функциональности.

«Развитие цифровых пассажирских сервисов и решений – одно из стратегических направлений деятельности Российских железных дорог. При этом мы стараемся максимально нивелировать эффект от недружественных действий иностранных ИT-гигантов, предлагая пользователям максимально удобные и простые в применении продукты. Сотрудничество с такой крупной российской технологической компанией, как T1 позволит предоставить пассажирам надежный канал доступа к нашим услугам, а в перспективе – значительно расширить ассортимент услуг», – отметил Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

«Сейчас на рынке еще более заметно стала ощущаться борьба за внимание пользователя, и в таких условиях клиентоцентричность компаний – ключевой фактор и драйвер развития. Мы готовы аккумулировать всестороннюю экспертизу и многолетний опыт холдинга для доработки, непрерывного развития и обеспечения высокой безопасности и надежности веб-сервисов РЖД. Уверен, наши усилия позволят улучшить функциональность решения и обеспечить позитивный пользовательский опыт», – добавил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга T1.

