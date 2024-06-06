ОАО «РЖД» и АНО «Россия – страна возможностей» объединяют усилия по созданию механизмов поддержки молодых талантов в сфере инноваций

12:27

В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «РЖД» и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о расширении взаимодействия по реализации инновационных проектов и инициатив, созданию и развитию механизмов поддержки талантливых молодых людей в сфере инноваций.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов и первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Соглашение предусматривает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области развития инновационной деятельности, повышения уровня вовлеченности молодежной аудитории, а также выявления и поддержки талантов.