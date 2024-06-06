Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «РЖД» и ПАО «ФосАгро» заключили соглашение о сотрудничестве

2024-06-06 12:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «РЖД» и ПАО «ФосАгро» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Соглашение направлено на установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между компаниями в сфере организации и обеспечения железнодорожных перевозок производимой предприятиями «ФосАгро» продукции.

«ФосАгро» намеревается предъявлять сырье и готовую продукцию к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с долгосрочными планами. ОАО «РЖД», со своей стороны, будет осуществлять перевозку грузов в согласованных объемах.

«ФосАгро» – один из крупнейших в России грузоотправителей, лидирующий по поставкам минеральных удобрений на внутренний рынок. Мы с готовностью поддержим дальнейший рост компании своими комплексными транспортно-логистическими услугами, внеся, таким образом, свой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны», – подчеркнул Олег Белозёров.

«Ежегодно объемы услуг РЖД для наших предприятий увеличиваются с ростом масштаба нашего бизнеса: только за последние 5 лет объемы перевозок сырья и готовой продукции предприятий «ФосАгро» по железным дорогам выросли на 15% и в прошлом году составили почти 30 млн тонн. В частности, в прошлом году наша сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион» увеличила поставки минеральных удобрений российским аграриям сразу на 12%, ее услугами пользуются около 15 тыс. аграриев в 74 регионах. Поэтому от качества и эффективности взаимодействия между «ФосАгро» и ОАО «РЖД» в конечном счете зависит урожай, а значит, и национальная продовольственная безопасность», – отметил Михаил Рыбников.

