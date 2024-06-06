Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром нефть» объединяют усилия по переходу на отечественные СУР

2024-06-06 12:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром нефть» заключили соглашение о взаимодействии по переходу на отечественные системы управления ресурсами тяжелого класса (СУР).

Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Компании выражают заинтересованность в укреплении взаимодействия в сфере перехода на отечественные СУР. Обмен опытом и поддержка разработки продуктов в этой области имеет важное значение для достижения целей перехода на российские решения, развития отечественной ИТ-индустрии в этой области, а также для повышения конкурентоспособности производимых продуктов.

В соответствии с соглашением стороны выразили готовность рассмотреть возможность организации сотрудничества в указанном направлении, разработки механизма участия компаний в обмене опытом в части адаптации отечественных систем управления ресурсами, планов и стратегий перехода, учитывающих отраслевые особенности.

