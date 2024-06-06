Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД и Почта России проработают новые маршруты почтовых контейнерных поездов

2024-06-06 12:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «Российские железные дороги» и АО «Почта России» продолжат развивать сеть внутренних и международных почтовых железнодорожных маршрутов.

Соответствующее соглашение подписали 6 июня в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Компании планируют расширить применение контейнерных технологий в сфере перевозок почтовых отправлений, товаров народного потребления и сборных грузов, а также доставки грузов предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут совместно проработаны запуск и развитие почтовых контейнерных поездов на новых маршрутах.

Стороны рассмотрят вопросы увеличения частоты курсирования поездов, а также определят сроки выполнения тестовых перевозок на новых маршрутах. Работа будет организована на базе созданного в 2023 году проектного офиса РЖД и Почты России.

«Мы ценим, что наши партнеры доверяют нам такой ценный груз, как почтовые отправления для всей страны. Совместно с Почтой России мы разработали не одно инновационное решение в логистике, и, уверен, это только начало. Благодаря развитию сервисов мы сможем еще больше помочь малому и среднему бизнесу в России, а также нашим гражданам», – подчеркнул Олег Белозёров.

«В организации почтовых перевозок железная дорога занимает ведущую роль. Ежегодно железнодорожным транспортом Почта провозит более 30% всех отправлений. Совместно с РЖД наша компания продолжит работу над ключевыми проектами в сфере логистики. Помимо развития проекта почтового контейнерного поезда «Россия», мы планируем расширить географию применения технологии ПКП и на других маршрутах», – отметил Михаил Волков.

