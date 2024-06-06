Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД и Российские студотряды займутся трудоустройством молодых специалистов

2024-06-06 11:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках работы Петербургского международного экономического форума ОАО «РЖД» и Российские студенческие отряды подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель правления МООО «РСО» Михаил Киселев.

Цель соглашения – создание условий для привлечения участников студенческих строительных отрядов для работы в ОАО «РЖД» и содействие мобильности трудовых ресурсов в ресурсно-дефицитные регионы.

Также документом предусмотрена профессиональная подготовка бойцов студотрядов, содействие в реализации инновационных идей в сфере развития студенческого движения и повышение статуса рабочих профессий среди молодежи.

