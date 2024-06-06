Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Восточно-Сибирской магистрали прошел автопробег в честь Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам

2024-06-06 10:28
На Восточно-Сибирской магистрали прошел автопробег в честь Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам
Цикл рейдов и тематических мероприятий прошел на Восточно-Сибирской магистрали в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам.

В знак солидарности с сотрудниками ВСЖД по улицам областного центра прошел автопробег, к которому присоединились представители автомобильных и байкерских клубов, транспортных предприятий, автошколы ДОСААФ Иркутской области.

В Иркутске железнодорожники провели профилактическую акцию «Вместе за безопасность на переездах». На улице Трактовая внимание водителей привлек тепловоз, оформленный баннерами. Главным героем стала ростовая кукла машиниста ВСЖД. О правилах безопасности на переездах автомобилистам напомнили волонтеры магистрали. В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, транспортной прокуратуры, министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Рейды по соблюдению правил дорожного движения прошли по всей Восточно-Сибирской магистрали в местах пересечения железнодорожных и автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения транспорта, в том числе в Тайшете, Северобайкальске и Улан-Удэ.

Отметим, что дежурные работники магистрали регулярно фиксируют нарушения правил движения на железнодорожных переездах. С начала года зарегистрировано более 200 таких фактов. Информация передана в ГИБДД. К водителям приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством. В 2024 году на переездах ВСЖД произошло 5 ДТП, один человек погиб.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного переезда железнодорожных путей являются внимательность и осторожность водителей транспортных средств, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

