Во всех муниципалитетах Калининградской области проходят профилактические рейды на железнодорожных переездах

2024-06-06 10:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

6 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, во всех муниципалитетах Калининградской области сотрудники магистрали совместно с ГАИ проводят рейды по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

В Калининградской области – более 160 железнодорожных переездов. Для проведения акции выбрано 27 с наиболее интенсивным трафиком. В ходе рейдов госавтоинспекторы контролируют соблюдение автомобилистами правил дорожного движения, а железнодорожники проводят разъяснительные беседы и раздают памятки.

Такие акции организуются на Калининградской железной дороге ежемесячно. Повышенное внимание сотрудников магистрали к вопросам безопасности и регулярная профилактическая работа позволили не допустить в январе-мае 2024 года ни одного дорожно-транспортного происшествия. За аналогичный период прошлого года произошло 1 ДТП. Всего в 2023 году произошло 4 случая столкновения автомобилей с подвижным составом.

Несмотря на снижение статистики по ДТП, рейды на переездах по-прежнему актуальны. За 5 месяцев текущего года зафиксировано 85 случаев нарушений правил дорожного движения при пересечении железной дороги.

Сотрудники Калининградской магистрали настоятельно призывают водителей соблюдать ПДД, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

