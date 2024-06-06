Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Дальневосточной магистрали в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам провели акции

2024-06-06 09:19
6 июня на Дальневосточной магистрали прошли профилактические мероприятия, посвященные Международному дню привлечения внимания к переездам. Акции состоялись в городах и поселках в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также Еврейской автономной области.

В ходе рейдов на переездах работники и волонтеры ДВЖД совместно с инспекторами ГИБДД вручали автомобилистам информационные листовки и рассказывали о правилах безопасного пересечения путей. Помимо этого, железнодорожники проводили профилактические беседы в автошколах и транспортных предприятиях, на парковках крупных торговых комплексов раздавали памятки и разъясняли водителям опасность нарушений.

В этот день для привлечения внимания к вопросам безопасности на переездах маневровые работы на станциях выполняли локомотивы, оформленные баннерами, которые призывали соблюдать правила.

Напомним, что с начала года на ДВЖД произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Погибших нет. За весь 2023 год случилось 15 ДТП, пострадали 5 человек. Причиной всех происшествий стало грубое нарушение правил дорожного движения автомобилистами, которые проигнорировали запрещающие сигналы и выехали на пути перед приближающимся поездом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

