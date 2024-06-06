В январе-мае 2024 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 35 млн тонн

В январе-мае 2024 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 35 млн тонн

09:13

За 5 месяцев 2024 года на станциях КрасЖД было погружено 35 млн тонн различных грузов, что выше результата того же периода 2023 года на 0,8%.

В частности, за январь-май текущего года погрузка составила:

каменного угля – 24,9 млн тонн (+0,9% к январю-маю прошлого года);

нефти и нефтепродуктов – 2,6 млн тонн (+19%);

руды цветной и серного сырья – 2,3 млн тонн (-12,6%);

строительных грузов – 759,6 тыс. тонн (+14,3%);

зерна – 567,5 тыс. тонн (-0,7%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 445,7 тыс. тонн (+11,4%);

цемента – 257,2 тыс. тонн (+10,3%).

Тарифный грузооборот в январе-мае 2024 года составил 58,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 69 млрд тонно-км.

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.