В январе-мае 2024 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 35 млн тонн

2024-06-06 09:13
За 5 месяцев 2024 года на станциях КрасЖД было погружено 35 млн тонн различных грузов, что выше результата того же периода 2023 года на 0,8%.

В частности, за январь-май текущего года погрузка составила:

  • каменного угля – 24,9 млн тонн (+0,9% к январю-маю прошлого года);
  • нефти и нефтепродуктов – 2,6 млн тонн (+19%);
  • руды цветной и серного сырья – 2,3 млн тонн (-12,6%);
  • строительных грузов – 759,6 тыс. тонн (+14,3%);
  • зерна – 567,5 тыс. тонн (-0,7%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 445,7 тыс. тонн (+11,4%);
  • цемента – 257,2 тыс. тонн (+10,3%).

Тарифный грузооборот в январе-мае 2024 года составил 58,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 69 млрд тонно-км.

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

