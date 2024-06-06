В январе-мае 2024 года погрузка на Красноярской железной дороге составила 35 млн тонн

За 5 месяцев 2024 года на станциях КрасЖД было погружено 35 млн тонн различных грузов, что выше результата того же периода 2023 года на 0,8%.
В частности, за январь-май текущего года погрузка составила:
Тарифный грузооборот в январе-мае 2024 года составил 58,7 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 69 млрд тонно-км.
В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.