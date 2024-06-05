С начала года Свердловская железная дорога передала на переработку почти 90 тонн вторсырья

Свердловская железная дорога последовательно расширяет практику рационального обращения с отходами. В январе-мае 2024 года подразделения ОАО «РЖД» в границах магистрали собрали и передали для дальнейшей переработки более 87 тонн вторичных ресурсов – стекла, бумаги, пластика и др.

В Екатеринбурге и Перми СвЖД реализует проект по раздельному сбору мусора совместно с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На контейнерных площадках, обслуживающих объекты пассажирской инфраструктуры, административные здания, социальные и образовательные учреждения магистрали, установлены маркированные контейнеры, разработаны соответствующие схемы маршрутизации. Собранные вторичные ресурсы спецмашинами вывозятся на мусоросортировочные комплексы. За 5 месяцев 2024 года собрано и передано на переработку более 17 тонн стекла и 9,1 тонны пластика.

В Екатеринбурге около здания управления СвЖД действует приемный пункт «умной» переработки отходов. Он находится в открытом доступе, и воспользоваться им могут не только железнодорожники, но и все жители города. На площадке установлены контейнеры для накопления макулатуры, стекла, алюминия и пяти видов пластика. Подробные инструкции информируют пользователей о том, как подготовить вторсырье к сдаче. С начала текущего года было собрано более 2,8 тонн вторсырья, в том числе 2 тонны стекла, 406 кг пластика, 370 кг бумаги и картона, 5 кг алюминия.

В производственных процессах Свердловская магистраль отдает предпочтение экологичным технологиям, использует рециклинг – переработку производственных отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот. Так, с помощью специализированной технологической линии на ст. Пермь-Сортировочная за 5 месяцев 2024 года переработано 28 тонн отслуживших свой срок резинотехнических изделий (подрельсовых прокладок и др.). Изготовлено 19,4 тонны востребованного сырья – резиновой крошки и 1,3 тыс. м² напольного покрытия, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.