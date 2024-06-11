На маршруте Рузаевка – Ночка назначены дополнительные остановки

16:06

В целях повышения доступности пригородных железнодорожных перевозок и учитывая обращения пассажиров, пригородным поездам № 7204 Рузаевка – Ночка и № 7203 Ночка – Рузаевка назначены дополнительные остановки.

С 12 июня назначается дополнительная остановка на о. п. 705 км пригородному поезду № 7204 Рузаевка – Ночка. Так, отправляясь из Рузаевки в 07:45, поезд будет делать остановку на о. п. 705 км в 09:20 и прибывать на станцию Ночка в 09:26.

Также с 12 июня назначаются дополнительные остановки на о. п. 705 км и о. п. 678 км пригородному поезду № 7203 Ночка – Рузаевка. Отправление поезда с начальной станции – в 15:51, остановки предусмотрены на о. п. 705 км в 15:54, о. п. 678 км в 16:22, а на вокзал Рузаевка он прибудет 17:29.

Время прибытия и отправления указано местное.

Купить билеты на пригородный поезд можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах АО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.