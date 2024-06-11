В Башкирии изменится график движения пригородных поездов

В связи с празднованием Дня России и Курбан Байрама вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Республике Башкортостан.
В праздничные дни 12, 15, 16 и 17 июня 2024 года назначаются дополнительные поезда:
В выходной день 17 июня назначается поезд:
Кроме того, 12, 15, 16, 17 июня выводятся из графика движения поезда:
Также в праздничные дни 12, 16 июня выводится из графика движения поезд:
Время отправления и прибытия поездов указано местное.
Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте АО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.