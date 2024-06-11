В Башкирии изменится график движения пригородных поездов

15:31

В связи с празднованием Дня России и Курбан Байрама вносятся изменения в график движения пригородных поездов в Республике Башкортостан.

В праздничные дни 12, 15, 16 и 17 июня 2024 года назначаются дополнительные поезда:

№ 7425 Приютово (отпр. 12:18) – Абдулино (приб. 12:54);

№ 6422 Дёма (отпр. 13:25) – Аша (приб. 15:42);

№ 7422 Абдулино (отпр. 15:00) – Приютово (приб. 15:34);

№ 6405 Аша (отпр. 17:55) – Уфа (приб. 19:57).

В выходной день 17 июня назначается поезд:

№ 6814 Карламан (отпр. 21:26) – Стерлитамак (приб. 23:26).

Кроме того, 12, 15, 16, 17 июня выводятся из графика движения поезда:

№ 7475/7476 Приуралье (отпр. 05:56) – Уфа (приб. 07:40);

№ 7408 Раевка (отпр. 06:06) – Уфа (приб. 08:19);

№ 6412 Дема (отпр. 13:25) – Улу-Теляк (приб. 15:21);

№ 6401 Улу-Теляк (отпр. 18:15) – Уфа (приб. 19:57);

№ 7417 Дема (отпр. 21:26) – Раевка (приб. 23:21).

Также в праздничные дни 12, 16 июня выводится из графика движения поезд:

№ 6814 Карламан (отпр. 21:26) – Стерлитамак (приб. 23:26).

Время отправления и прибытия поездов указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на станциях, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте АО «Башкортостанская ППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.