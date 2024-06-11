С начала года железнодорожники Куйбышевской магистрали провели более 5 тыс. лекций по правилам безопасности для детей

За 5 месяцев 2024 года в рамках профилактических мероприятий железнодорожники провели со школьниками и студентами более 5 тыс. лекций и бесед, в которых приняли участие 40 тыс. детей и подростков. Для закрепления полученных знаний ребятам продемонстрировали видеоролики и раздали более 15 тыс. специальных памяток.

Также совместно с сотрудниками полиции проведены рейды, во время которых было задержано около 1,5 тыс. человек – взрослых и детей, переходивших пути в неположенных местах или перед приближающимися поездами.

С начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% увеличилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними. За 5 месяцев текущего года травмировано 4 ребенка, в том числе 3 – смертельно (2 случая произошли в Самарской области и по одному – в Башкортостане и Мордовии).

Железнодорожники обеспокоены количеством нарушений, к которым относятся хождение по путям в неположенном месте, переход путей перед приближающимся поездом, попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, в том числе прослушивая музыку через наушники, а также увлечение «зацепингом».

Куйбышевская железная дорога призывает педагогов и родителей не оставаться безучастными к нарушению детьми правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и просит регулярно проводить с подростками разъяснительные беседы о том, как необходимо вести себя на объектах стальной магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.