На челябинском вокзале провели акцию, приуроченную к Дню России

15:20

11 июня пассажиров железнодорожного вокзала Челябинск пригласили присоединиться к творческому флешмобу. У всех желающих была возможность собственными руками сделать картины с изображением знаковых российских достопримечательностей. Организаторы приурочили мероприятие к празднованию Дня России.

Навыки рисования участникам акции не потребовались: картины создавались в технике флип-флоп. Суть методики проста: нужно только рассыпать разноцветные блестки на подготовленный клейкий трафарет. Под крышей челябинского вокзала буквально за полчаса появилось 10 картин. На холстах засверкали изображения Московского Кремля, Золотого моста, замка «Ласточкино гнездо» и многих других исторических и культурных символов нашей страны. Готовые работы авторы смогли забрать с собой.

После флешмоба пассажиры поучаствовали в патриотической викторине на знание фактов о России и выиграли приятные призы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.