200-тысячный пассажир «Ласточки» совершил поездку по маршруту Жигулевск — Самара

7 сентября на железнодорожном вокзале Жигулевск Куйбышевской железной дороги определили 200-тысячного пассажира, который приобрел билет в пригородный поезд «Ласточка» до Самары.

Им стала Ирина Матюшина, житель Жигулевска, которая со своей семьей отправилась в столицу Самарской области, чтобы посетить городские музеи и прогуляться по самой красивой набережной России. На новой «Ласточке» они отправляются в путешествие впервые по совету друзей, которые работают в Самаре и пользуются ей ежедневно. Обратные билеты из Самары в Жигулевск они взяли тоже на «Ласточку».

Юбилейного пассажира поздравили представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и вручили ей памятные сувениры.

По маршруту Самара – Жигулевское Море пригородный поезд «Ласточка» начал курсировать 11 июня 2021 года, с 1 сентября маршрут пригородного поезда был продлен до станции Жигулевск. Со станции Жигулевск «Ласточка» отправляется ежедневно в 06:44, 10:44, 17:44 и 20:02. Из Самары в Жигулевск «Ласточка» прибывает в 08:44, 15:44, 19:44 и 21:44. Для удобства пассажиров предусмотрены остановки на станциях Могутовая, Жигулевское Море, Задельная, Старосемейкино, Водинская, Ягодная, Средневолжская, Пятилетка и Стахановская. Время в пути составляет 1 час 44 минуты.

Вагоны «Ласточка» современные и комфортные. В каждом из них есть установки с системой очистки и обеззараживания воздуха, в салоне установлены мягкие сидения и широкие багажные полки. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарной комнате.

Приобрести билет на скоростной пригородный поезд «Ласточка» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.