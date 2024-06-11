Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-06-11 15:14
Аппараты для сбора вторичного сырья появились еще на 9 вокзалах Свердловской магистрали
На 9 железнодорожных вокзалах Свердловской магистрали появились полезные устройства – фандоматы, с помощью которых можно сдать на переработку пластиковые бутылки объемом до 2 литров и алюминиевые банки. 5 новых фандоматов установлены на вокзалах в Пермском крае (Пермь-1, Левшино, Верещагино, Кунгур и Чусовская), 3 – в Свердловской области (Богданович, Егоршино, Верх-Нейвинск) и 1 – в Тюменской области (Ишим).

Это стало продолжением проекта СвЖД по вовлечению пассажиров в сохранение благоприятной экологической среды. В целом, количество фандоматов на вокзалах Свердловской магистрали выросло до 23.

С помощью этих устройств с начала года собрано более 48 тыс. пластиковых бутылок и свыше 8 тыс. алюминиевых банок. Основной вклад в сбор вторсырья через фандоматы внесли посетители железнодорожных вокзалов в Сургуте, Тюмени и Чусовом.

Фандомат через сканирование штрих-кода автоматически определяет тип сдаваемой тары. Затем спрессованное сырье распределяется в соответствующий контейнер для отправки на переработку. В дальнейшем оно используется для производства новой упаковки, строительных материалов, одежды, обуви и других полезных вещей.

За сданное на переработку вторсырье посетители вокзалов получают экобонусы и могут потратить их при покупке товаров или услуг у компаний-партнеров проекта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

