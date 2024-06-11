Тяжеловесное движение открыто по двум модернизированным перегонам БАМа

13:41

Грузовые поезда повышенной массы (до 7100 тонн) начали курсировать по новым вторым путям перегонов Пурикан – Муртыгит в Амурской области и 323 км – Людю в Хабаровском крае.

Старт движению в режиме телемоста из Главного центра управления Российскими железными дорогами в Москве дали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Запуск движения приурочен к празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали. Указ о торжествах год назад подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Открытие движения по второму пути на перегонах Пурикан – Муртыгит и 323 км – Людю позволит существенно повысить пропускные возможности магистрали. Дать новый импульс для развития восточных регионов и всей нашей большой страны», — отметила Валентина Матвиенко.

«Новая инфраструктура и позволяет обеспечить безостановочное движение грузовых поездов, и увеличивает пропускную способность на участках от Тынды до Бамовской и от Комсомольска-на-Амуре до Ванино. Это дополнительный импульс экономическому развитию Амурской области и Хабаровского края», — подчеркнул Олег Белозёров.

Для увеличения массы поездов вместе с инфраструктурой РЖД обновляют и локомотивный парк. С начала года более 30 машин поставлено в депо железных дорог Восточного полигона, в том числе полностью импортозамещенные тепловозы 3ТЭ28, получившие прописку в столице БАМа – Тынде.

Применение технологии вождения тяжеловесных поездов на БАМе позволит компании увеличить перевозки в направлении Дальнего Востока.

Отметим, что в этом году РЖД завершают II этап модернизации Восточного полигона. Результатом этой работы станет увеличение провозных возможностей БАМа и Транссиба до 180 млн тонн.