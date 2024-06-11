Забайкальская железная дорога объявила конкурс среди юных инспекторов по безопасности на инфраструктуре ОАО «РЖД»

10:15

11 июня Забайкальская железная дорога дала старт конкурсу среди юных инспекторов по безопасности на инфраструктуре ОАО «РЖД».

Проект направлен на распространение знаний о правилах нахождения на территории объектов железнодорожного транспорта и в зоне движения поездов среди детей и подростков, а также на формирование актива добровольных помощников специалистов охраны труда ЗабЖД.

Конкурс проводится впервые. Его организаторами выступили железнодорожники и сотрудники Читинского линейного отдела МВД России на транспорте. Для участия приглашены воспитанники Читинской детской магистрали из разных городов и поселков Забайкальского края и Амурской области.

Интеллектуальное состязание организовано в онлайн-формате и пройдет в 2 этапа. Сначала состоится тестирование знаний правил безопасности в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/chitadzd. Затем конкурсанты подготовят презентационный материал на тему «Безопасность несовершеннолетних на железной дороге».

В ходе установочного занятия ребята посмотрели профилактические видеоролики и мультфильмы, ответили на вопросы тематической викторины и получили раздаточные материалы. Кроме того, на станции Поречье Читинской детской железной дороги они наглядно показали, какие ошибки допускают дети и взрослые, находясь в зоне повышенного риска.

Специальная комиссия подведет итоги конкурса в сентябре 2024 года. Победители будут награждены дипломами и памятными призами, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.