Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительная электричка доставит туристов на фестиваль «Золотая хохлома»

2024-06-11 09:57
Дополнительная электричка доставит туристов на фестиваль «Золотая хохлома»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога отправит 15 июня в 09:15 дополнительный пригородный электропоезд на юбилейный XX международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома», который традиционно проходит в Семенове Нижегородской области.

Основная праздничная программа будет проходить в центральном сквере города.

Обратно в Нижний Новгород электропоезд отправится в 17:40 от станции Семенов и прибудет в столицу Приволжья в 18:48.

Дополнительный пригородный поезд совершит также остановки в Толоконцево, Каликино Киселиха, Линда и Тарасиха.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам».

Отметим, что концепция событийного мероприятия в этом году будет основана на идее отражения прошлого в настоящем и будущем. Участники одними из первых могут познакомиться с тематическим проектом «Приглушенные тона». Основная его суть заключается в соединении классической и электронной музыки в сопровождении с видеорядом, который иллюстрирует генерацию иммерсивных хохломских узоров. Также гостей ждет выставочный проект «Новая хохлома» – экспериментальные полотна, разработанные на стыке традиций и современных технологий и доработанные при помощи искусственного интеллекта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru