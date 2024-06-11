Дополнительная электричка доставит туристов на фестиваль «Золотая хохлома»

09:57

Горьковская железная дорога отправит 15 июня в 09:15 дополнительный пригородный электропоезд на юбилейный XX международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома», который традиционно проходит в Семенове Нижегородской области.

Основная праздничная программа будет проходить в центральном сквере города.

Обратно в Нижний Новгород электропоезд отправится в 17:40 от станции Семенов и прибудет в столицу Приволжья в 18:48.

Дополнительный пригородный поезд совершит также остановки в Толоконцево, Каликино Киселиха, Линда и Тарасиха.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам».

Отметим, что концепция событийного мероприятия в этом году будет основана на идее отражения прошлого в настоящем и будущем. Участники одними из первых могут познакомиться с тематическим проектом «Приглушенные тона». Основная его суть заключается в соединении классической и электронной музыки в сопровождении с видеорядом, который иллюстрирует генерацию иммерсивных хохломских узоров. Также гостей ждет выставочный проект «Новая хохлома» – экспериментальные полотна, разработанные на стыке традиций и современных технологий и доработанные при помощи искусственного интеллекта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.