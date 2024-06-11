Пригородные поезда Красноярской железной дороги будут курсировать в День России по особому расписанию

09:49

Для удобства пассажиров в День России изменится расписание городских и пригородных поездов Красноярской железной дороги.

В среду, 12 июня, они будут ходить по расписанию субботы. Кроме того, в этот день назначена дополнительная «дачная» электричка до станции Кемчуг. Отправление со станции Красноярск в 14:47, прибытие на станцию Кемчуг в 16:52. В обратном направлении поезд проследует до станции Красноярск-Северный. Отправление со станции Кемчуг в 17:00, прибытие на станцию Красноярск-Северный в 19:22.

По расписанию субботы также будут курсировать утренние экспрессы:

Красноярск – Иланская: отправление со станции Красноярск в 09:48, в обратном направлении отправление от станции Иланская в 14:58;

Красноярск – Мана: отправление со станции Красноярск в 10:12, в обратном направлении отправление от станции Мана в 15:42.

В этот день отменяются электропоезда Красноярск – Иланская (отправление со станции Красноярск в 18:24) и Иланская – Красноярск (отправление со станции Иланская в 10:51).

Пригородные поезда КрасЖД в Хакасии и Кемеровской области, а также поезда маршрутов Решоты – Чунояр и Ачинск – Лесосибирск в Красноярском крае будут ходить по своему обычному расписанию.

Уточнить график движения электропоездов можно по бесплатному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.