«Народные» часы снова заработали на вокзале Нижний Новгород

«Народные» часы снова заработали на вокзале Нижний Новгород

17:09

Часы на фасаде железнодорожного вокзального комплекса Нижний Новгород возобновили свою работу для нижегородцев и гостей города после проведения плановых ремонтных работ.

Отметим, что были заменены старые стрелки на новые, механизмы циферблата отремонтированы.

Часы стали настоящей городской достопримечательностью и неотъемлемым атрибутом для Нижнего Новгорода.

Железнодорожники максимально оперативно заменили все необходимые детали для дальнейшей бесперебойной работы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.