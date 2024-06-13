Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Народные» часы снова заработали на вокзале Нижний Новгород

2024-06-13 17:09
«Народные» часы снова заработали на вокзале Нижний Новгород
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Часы на фасаде железнодорожного вокзального комплекса Нижний Новгород возобновили свою работу для нижегородцев и гостей города после проведения плановых ремонтных работ.

Отметим, что были заменены старые стрелки на новые, механизмы циферблата отремонтированы.

Часы стали настоящей городской достопримечательностью и неотъемлемым атрибутом для Нижнего Новгорода.

Железнодорожники максимально оперативно заменили все необходимые детали для дальнейшей бесперебойной работы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

