«Народные» часы снова заработали на вокзале Нижний Новгород

Часы на фасаде железнодорожного вокзального комплекса Нижний Новгород возобновили свою работу для нижегородцев и гостей города после проведения плановых ремонтных работ.
Отметим, что были заменены старые стрелки на новые, механизмы циферблата отремонтированы.
Часы стали настоящей городской достопримечательностью и неотъемлемым атрибутом для Нижнего Новгорода.
Железнодорожники максимально оперативно заменили все необходимые детали для дальнейшей бесперебойной работы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.