Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Для пациентов ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» Оренбурга при поддержке ОАО «РЖД» открылись 2 игровых пространства

2024-06-13 15:28
Для пациентов ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» Оренбурга при поддержке ОАО «РЖД» открылись 2 игровых пространства
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

При поддержке ОАО «РЖД» проекта благотворительного фонда «Жизнь как чудо» (г. Москва) в ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» города Оренбурга появились 2 игровых пространства для маленьких пациентов, которые проходят длительное лечение.

До конца 2024 года будут открыты еще 4 игровых комнаты в ГАУЗ «Детская городская больница» города Орска.

«Компания «Российские железные дороги» много лет помогает детям. Мы проводим благотворительные забеги, собирая средства для лечения детей. Наши волонтеры посещают детей в детских домах. Сегодня для нас большая радость и честь быть в числе первых, кто присоединился к проекту благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Уверен: это поможет маленьким пациентам чувствовать себя максимально комфортно и быстро поправляться», – сказал заместитель начальника ЮУЖД по Оренбургскому территориальному управлению Андрей Киссельман.

Каждая игровая комната имеет индивидуальный дизайн-проект с учетом рекомендации врачей и потребности детей в получении положительных эмоций. Одно из пространств обустроено для развивающих игр и творчества. Во втором дети смогут отдыхать на мягких пуфиках за просмотром любимых мультфильмов на большом экране проектора.

Детские комнаты стимулируют физическую активность и развивают социальные навыки. В игровых пространствах есть настольные игры; можно посмотреть телевизор, почитать книги, пообщаться между собой, что очень важно, когда дети находятся в больнице на длительном лечении. Это помогает им налаживать коммуникацию с докторами: в позитивной атмосфере маленьким пациентам легче довериться врачу, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru