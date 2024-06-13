Для пациентов ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» Оренбурга при поддержке ОАО «РЖД» открылись 2 игровых пространства

15:28

При поддержке ОАО «РЖД» проекта благотворительного фонда «Жизнь как чудо» (г. Москва) в ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» города Оренбурга появились 2 игровых пространства для маленьких пациентов, которые проходят длительное лечение.

До конца 2024 года будут открыты еще 4 игровых комнаты в ГАУЗ «Детская городская больница» города Орска.

«Компания «Российские железные дороги» много лет помогает детям. Мы проводим благотворительные забеги, собирая средства для лечения детей. Наши волонтеры посещают детей в детских домах. Сегодня для нас большая радость и честь быть в числе первых, кто присоединился к проекту благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Уверен: это поможет маленьким пациентам чувствовать себя максимально комфортно и быстро поправляться», – сказал заместитель начальника ЮУЖД по Оренбургскому территориальному управлению Андрей Киссельман.

Каждая игровая комната имеет индивидуальный дизайн-проект с учетом рекомендации врачей и потребности детей в получении положительных эмоций. Одно из пространств обустроено для развивающих игр и творчества. Во втором дети смогут отдыхать на мягких пуфиках за просмотром любимых мультфильмов на большом экране проектора.

Детские комнаты стимулируют физическую активность и развивают социальные навыки. В игровых пространствах есть настольные игры; можно посмотреть телевизор, почитать книги, пообщаться между собой, что очень важно, когда дети находятся в больнице на длительном лечении. Это помогает им налаживать коммуникацию с докторами: в позитивной атмосфере маленьким пациентам легче довериться врачу, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.