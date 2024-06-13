Выставка, приуроченная к 75-летию АО «Улан-Баторская железная дорога», открылась 13 июня на Ярославском вокзале Москвы

15:17

Выставочная экспозиция «Стальная магистраль дружбы» доступна всем желающим в зале ожидания Ярославского вокзала Москвы. Событие приурочено к 75-летию АО «Улан-Баторская железная дорога» (Монголия).

Выставка подготовлена Федеральным архивным агентством, Российским государственным архивом экономики, ОАО «Российские железные дороги» при участии Главного архивного управления Монголии и Национального архива Монголии. Генеральный партнер выставки – ОАО «Российские железные дороги». Оператор – Фонд «Связь Эпох».

Посетителям представится уникальная возможность познакомиться с архивными документами разных эпох: особыми журналами Совета министров Российской империи, постановлениями Совета народных комиссаров СССР и Совета министров СССР с автографами В. М. Молотова и И. В. Сталина, докладными записками Л. М. Кагановича и Л. П. Берии, межправительственными соглашениями СССР и МНР, постановлениями Политбюро ЦК Монгольской народно-революционной партии, протоколами собраний акционеров и отчетов о деятельности УБЖД, указами Президента Российской Федерации и Президента Монголии.

Выставка будет работать на московской выставочной площадке Ярославского вокзала (зал ожидания на втором этаже) с 13 июня по 31 августа 2024 года. Вход свободный.