Свердловская железная дорога разработала аутсорсинговый сервис для предприятий стройкомплекса на базе грузового терминала в Тюмени

2024-06-13 14:44
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для улучшения обслуживания предприятий строительного комплекса Свердловская магистраль разработала комплексную услугу «Удаленный распределительный склад» на базе грузового терминала станции Тюмень. Сервис позволяет компаниям минимизировать затраты на аренду и обслуживание складских площадей, дистанционно организовывать поставки и реализацию продукции.

В рамках комплексной услуги специалисты СвЖД оформляют необходимые документы, принимают товар на ответственное хранение, ведут его учет и по доверенности отпускают потребителям. Также предусмотрена возможность доставки продукции до конечного получателя автотранспортом. Для хранения грузов используются открытая площадка и крытые склады. Все операции осуществляются без личного участия грузовладельца.

В настоящее время грузовой терминал станции Тюмень в качестве удаленного распределительного склада используют 7 компаний-поставщиков. Ежемесячно они завозят на площадку до 30 вагонов кирпича, газобетонных блоков, плитки, цемента, сухих строительных смесей и др. Застройщики Тюменской области получают необходимые для строительства материалы в нужном объеме и точно в срок.

По запросу клиентов аналогичный сервис может быть организован на других грузовых терминалах Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

