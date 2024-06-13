За 5 месяцев 2024 года доля онлайн-продаж билетов на Горьковской железной дороге выросла на 2,7%

14:36

Горьковская железная дорога фиксирует рост доли продажи электронных билетов от общего количества реализованных проездных документов в дальнем следовании. Так, за январь-май 2024 года через интернет было продано более 3,5 млн билетов (80,6% от общего числа реализованных проездных документов). За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 78,2%.

Отметим, что доля оплаченных с помощью банковских карт билетов от общего числа проездных документов за 5 месяцев 2024 года составила 52,7%, что на 4,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Через платежные терминалы на вокзалах и станциях Горьковской железной дороги с помощью банковских карт за январь-май 2024 года было приобретено почти 470 тыс. проездных документов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.