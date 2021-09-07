Работы по реконструкции станции Каланчевская идут по графику

15:36

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров осмотрели ход строительных работ по проекту МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожная» (D4) и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» (D2) на остановочном пункте Каланчевская.

Здесь планируется реконструировать 2 существующие платформы, построить вестибюль в подэстакадном пространстве и выполнить благоустройство прилегающей территории. Кроме того, проектом предусмотрена полная реконструкция существующих железнодорожных путепроводов, примыкающих к остановочному пункту Каланчевская через Комсомольскую площадь, а также Южного проезда со строительством трех единых железнодорожных эстакад.

«Запущены 2 диаметра, сегодня строятся третий, четвертый и пятый. Для того чтобы обеспечить инфраструктурой четвертый диаметр, необходимо пробить новую, по сути дела, трассу третьих и четвертых путей, а для этого нужно реконструировать старые, увеличить в 2 раза пропускную способность, построить, по сути дела, новый вокзал. Часть инфраструктуры уже есть, она создавалась для МЦД-2, часть будет построена к открытию МЦД-4, который пройдет здесь же. Появятся хорошие комфортные переходы к площади трех вокзалов. По сути дела, эта станция даст возможность пересадки на 3 основных вокзала города — Казанский, Ленинградский, Ярославский», – отметил Сергей Собянин.

На данный момент более половины работ уже завершены. В настоящее время ведется строительство платформы и подземного вестибюля будущего ТПУ Каланчевская. Общая площадь вестибюля составит 3 тыс. м2. Он будет иметь сквозной проход, который соединит Каланчевскую улицу с Комсомольской площадью, лестничные и эскалаторные выходы из вестибюля будут вести на две новые островные платформы МЦД-2 и будущего МЦД-4, одна из которых уже построена, оборудована навесами на всю длину, информационными стендами и табло. В вестибюле, фасады которого выполнят из стекла, будут размещены кассовые павильоны, санитарные комнаты, лифты для маломобильных граждан. Также там предусмотрены зоны для билетопечатающих и вендинговых аппаратов.

При строительстве объектов соблюдаются все экологические требования, реализуется целый комплекс природоохранных мероприятий. Для сокращения шумового и вибрационного воздействия от проходящих электропоездов в центре Москвы на реконструируемом участке Москва-Каланчевская – Курский вокзал будет уложено 36 тыс. м2 виброизолирующих матов. Такая технология позволит максимально снизить уровень шума и вибрации как от курсирующих сегодня поездов МЦД-2, так и от поездов будущего МЦД-4, обеспечить комфортные условия не только для пассажиров, но и для жителей близлежащих домов.

«Площадь трех вокзалов – самая сложная точка Москвы с позиции железнодорожного транспорта. Все работы, которые здесь планируется осуществить, требуют огромного количества времени и затрат, но мы идем строго по графику, и в начале 2023 года проект будет готов полностью. Здесь будут новые станции, безбарьерная среда, здесь будет удобно мамам с детьми и людям с ограниченными возможностями здоровья. И вот парадокс: после окончания строительства в 3 раза увеличится объем движения, а за счет применения новых технологий шум снизится в 2 раза. Жить и передвигаться в этом районе станет удобнее, и каждый сможет оценить это по достоинству», – подчеркнул Олег Белозёров.

Кроме того, в ходе реконструкции проведена работа по максимальному сохранению архитектурного облика объектов, представляющих историческую ценность, в том числе облицовке опор существующих путепроводов на Комсомольской площади.