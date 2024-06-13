Пилотный проект оплаты проезда по геолокации тестируется в пригородных поездах сообщением Калининград – Зеленоградск

14:29

Пассажиры электропоездов «Ласточка» сообщением Калининград – Зеленоградск могут оплачивать проезд через новое мобильное приложение «ПроТранспорт+». В тестовом режиме новую услугу запустили 13 июня.

Презентация новой системы оплаты проезда прошла на Южном вокзале Калининграда, где пассажирам пригородных поездов предлагалось установить на смартфон мобильное приложение.

Новый сервис дополняет уже существующие в ОАО «РЖД» возможности оформления электронных проездных документов. Чтобы им воспользоваться, перед началом поездки пассажиру нужно запустить приложение, которое с помощью расположенных на железнодорожных станциях Bluetooth-меток определит его местоположение. Далее на станции прибытия необходимо сделать в приложении отметку о завершении поездки, после чего система самостоятельно рассчитает стоимость билета и спишет эту сумму с банковской карты. QR-коды электронных билетов и чеки отобразятся на экране смартфона.

«Калининградская пригородная пассажирская компания регулярно проводит работу по улучшению качества предоставляемого сервиса для пассажиров. Пользователи смартфонов с помощью нового приложения смогут значительно сократить время на приобретение проездных документов, минуя билетные пригородные кассы и возможные очереди», – рассказал генеральный директор АО «Калининградская пригородная пассажирская компания» Айнур Ахмедов.

Приложение «ПроТранспорт+» разработано ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и внедряется в рамках реализации «Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» в части билетных решений для региональных городов. Помимо Калининградской области, тестирование нового сервиса проходит в Казани на линии между центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом. Ряд субъектов апробирует технологию в наземном общественном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.