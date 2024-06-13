На Ильменский фестиваль можно будет добраться на туристическом поезде

Для удобства гостей и участников Ильменского фестиваля, который пройдет 28-30 июня на территории ГЛК «Солнечная долина», до Миасса будет запущен ретросостав «Грушинский экспресс».

Электропоезд оформлен в советском стиле, элементы интерьера воссоздают бардовскую атмосферу: в вагонах – столики в форме гитар, фотографии с песенных фестивалей, есть небольшая сцена.

Ретросостав отправится из Челябинска и Уфы.

Расписание движения:

28 июня:

№ 7434/7436/7438 Уфа (отпр. 06:53) – Кропачево (приб. 09:48, отпр. 09:52) – Златоуст (приб. 12:51, отпр. 12:55) – Миасс (приб. 14:05);

№ 7429 Челябинск (отпр. 17:00) – Чебаркуль (приб. 18:04, отпр. 18:07) – Миасс (приб. 18:28);

№ 7430 Миасс (отпр. 18:51) – Чебаркуль (приб. 19:11, отпр. 19:14) – Челябинск (приб. 20:18).

29 июня:

№ 7433 Челябинск (отпр. 09:50) – Чебаркуль (приб. 10:54, отпр. 10:57) – Миасс (приб. (11:18);

№ 7438 Миасс (отпр. 22:00) – Чебаркуль (приб. 22:21, отпр.22:24) – Челябинск (приб. 23:27).

30 июня

№ 7435 Челябинск (отпр. 09:50) – Чебаркуль (приб. 10:54, отпр. 10:57) – Миасс (приб. (11:18);

№ 6419/6421/7437 Миасс (отпр. 16:45) – Златоуст (приб. 18:05, отпр. 18:10) – Кропачево (приб. 21:30, отпр. 21:32) – Уфа (приб. 00:33).

Везде указано местное время. Продажи билетов откроются за 10 дней до отправления поезда в приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.