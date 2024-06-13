15 июня изменится расписание электропоезда Абакан – Бискамжа для удобства туристов и гостей праздника Тун пайрам в Хакасии

10:54

15 июня для доставки гостей и туристов на национальный праздник первого молока – Тун пайрам, который пройдет на Сагайской поляне в Аскизском районе Республики Хакасии, КрасЖД изменит расписание электропоезда Абакан – Бискамжа и увеличит в нем количество вагонов – с 4 до 8.

В этот день электропоезд отправится со станции Абакан в 07:30 (вместо 07:46). Прибытие на ближайший к месту празднования остановочный пункт Раздольная – в 09:32, прибытие в Бискамжу – в 07:43. В обратном направлении отправление из Бискамжи – в 14:47 (вместо 12:06), прибытие на пассажирскую платформу Раздольная – в 16:41, прибытие в Абакан – в 18:40.

Стоянка поезда на платформе Раздольная составит 10 минут.

С остановочного пункта Раздольная до Сагайской поляны и в обратном направлении можно будет добраться на бесплатных автобусах. Они будут курсировать в течение всего дня, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.