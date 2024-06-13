Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

15 июня изменится расписание электропоезда Абакан – Бискамжа для удобства туристов и гостей праздника Тун пайрам в Хакасии

2024-06-13 10:54
15 июня изменится расписание электропоезда Абакан – Бискамжа для удобства туристов и гостей праздника Тун пайрам в Хакасии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

15 июня для доставки гостей и туристов на национальный праздник первого молока – Тун пайрам, который пройдет на Сагайской поляне в Аскизском районе Республики Хакасии, КрасЖД изменит расписание электропоезда Абакан – Бискамжа и увеличит в нем количество вагонов – с 4 до 8.

В этот день электропоезд отправится со станции Абакан в 07:30 (вместо 07:46). Прибытие на ближайший к месту празднования остановочный пункт Раздольная – в 09:32, прибытие в Бискамжу – в 07:43. В обратном направлении отправление из Бискамжи – в 14:47 (вместо 12:06), прибытие на пассажирскую платформу Раздольная – в 16:41, прибытие в Абакан – в 18:40.

Стоянка поезда на платформе Раздольная составит 10 минут.

С остановочного пункта Раздольная до Сагайской поляны и в обратном направлении можно будет добраться на бесплатных автобусах. Они будут курсировать в течение всего дня, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru