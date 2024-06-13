На Горьковскую железную дорогу поступили инновационные тележки-эвакуаторы

09:35

На Горьковскую железную дорогу поступило 15 инновационных универсальных аварийных тележек-эвакуаторов. В течение I квартала во всех восстановительных поездах Горьковской магистрали прошли практические занятия по применению универсальных аварийных тележек-эвакуаторов.

«Сейчас на Горьковской железной дороге – 12 восстановительных поездов. В каждом из них должны быть как минимум 2 аварийные тележки-эвакуатора. Необходимость в них возникает, когда в пути следования у вагона или локомотива заклинивает колесную пару, и поезд не может продолжать движение. Тележка-эвакуатор состоит из четырех колесных блоков, соединенных в единый механизм. С использованием балок и штанг устройство устанавливается под вывешенной колесной парой. При выводе вагона или локомотива с перегона колесные блоки тележки берут на себя функции заклиненного колеса, подменяют его», – рассказал заместитель начальника дирекции аварийно-восстановительных средств (ДАВС) Сергей Корнилов.

Максимальная скорость транспортировки погруженного на нее подвижного состава – 25 км/ч, диаметр вывешиваемого колеса – от 950 мм до 1250 мм. Максимально допускаемая грузоподъемность – 27 тонн на ось. Эксплуатироваться тележка-эвакуатор может при температуре от -45 градусов до +45 градусов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.