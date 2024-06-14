Восстановлено движение поездов на участке Айрум – Санаин в Армении

14 июня в 12:30 по мск открыто движение поездов на участке Айрум – Санаин. Благодаря опережающему темпу работ, которые ведутся в круглосуточном режиме, движение удалось восстановить почти на неделю раньше, чем планировалось.

15 июня по восстановленному участку пройдет контейнерный поезд из Грузии назначением на Ереван.

Сроки полного восстановления железнодорожной инфраструктуры будут определены по мере стабилизации земляного полотна и по итогам завершения проектировочных работ.

Дополнительно планируется проведение берегоукрепительных работ, которые позволят предотвратить подобные последствия для железнодорожной инфраструктуры при разливах рек.

Прорабатывается возможность доставки российской техники и материалов в Армению с использованием железнодорожно-паромного сообщения по маршруту порт Кавказ (Россия) – порт Батуми (Грузия).

Работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры Армении ведутся в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что 25 мая в результате продолжительных осадков с последующим переполнением и выходом из русел рек на севере Республики Армения был поврежден ряд объектов инфраструктуры железных дорог Армении, находящихся в управлении ЗАО «ЮКЖД», дочернего общества ОАО «РЖД». Было размыто 1800 м пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение.

В ЗАО «ЮКЖД» действует штаб под председательством генерального директора Алексея Мельникова с участием заместителя Министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения Армена Симоняна. В ОАО «РЖД» на ежедневной основе проводится оперативный штаб под председательством генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

ЗАО «ЮКЖД» было установлено тесное взаимодействие с властями Республики Армения по вопросам проведения аварийно-восстановительных работ и организации комбинированной (автомобильной и железнодорожной) логистики первоочередных для экономики Армении грузов, включая продовольственные и топливные.

По заявке администрации поселка Айрум со стороны ЗАО «ЮКЖД» оказывалась помощь в доставке продуктов и жителей маневровым тепловозом от станции Айрум на расстояние 10 км в 4 населенных пункта, отрезанных рекой (смыто 3 автомобильных моста).

На местах ликвидации последствий стихийного бедствия работают сотрудники ОАО «РЖД», ТрансЭнерго – филиала ОАО «РЖД», АО «Росжелдорпроект».

Силами российских железнодорожников осуществлено детальное обследование всех затопленных участков с определением объемов, технологии работ и потребного количества материалов для аварийно-восстановительных работ, с их участием проведены работы по восстановлению земляного полотна, верхнего строения пути и энергоснабжения.