Железнодорожному вокзалу Екатеринбург исполнилось 110 лет

15:45

14 июня крупнейшему вокзалу Свердловской железной дороги – вокзалу Екатеринбург исполнилось 110 лет. Его официальное открытие состоялось 1 июня 1914 года (по старому стилю).

Проектирование и строительство в Екатеринбурге в начале ХХ века нового железнодорожного вокзала было обусловлено ростом потока пассажиров. Старое здание (ныне – Музей истории, науки и техники СвЖД) уже не справлялось с нагрузкой. По замыслу архитектора Константина Бабыкина, вокзал должен был подчеркнуть растущую промышленную мощь Урала и его центра – Екатеринбурга. Идея была воплощена в жизнь.

Новое здание в модернистско-функциональном стиле было простым и строгим, но при этом представляло собой сложное в инженерном отношении сооружение. Поскольку станционные пути проходили по насыпи, был проложен тоннель. Со стороны привокзальной площади здание имело высокий этаж, а со стороны перрона – два низких. В конце 30-х годов оно было надстроено вторым этажом, украшено колоннадой, приобрело величественный, монументальный облик в стиле неоклассики и стало соответствовать понятию «ворота города».

В 1961-1962 годах вокзал был расширен за счет двух пристроек с арочными проходами, удлинен пешеходный тоннель, а в 1995 году с западной стороны достроено третье крыло.

В 1997 году было принято решение о капитальном ремонте. Важной задачей было внедрить все самое лучшее и новое, сохранив архитектурные элементы и особый шарм. Рационально-планировочные решения позволили увеличить площадь залов ожидания в 1,5 раза, а использование современных строительных технологий – создать неповторимый архитектурно-художественный ансамбль. В отделке залов и центральной лестницы были использованы традиционные уральские материалы: змеевик, гранит, различные виды мрамора. Своды вокзала украшены фресками с историческими сюжетами о становлении и развитии Урала.

Еще комфортнее и безопаснее вокзал стал в 2018 году: проведена модернизация первой и второй пассажирских платформ, отремонтированы внутренние помещения и фасад. Выполнено ограждение территории, организованы досмотровые зоны с металлодетекторами и рентгеновскими установками. Контролировать обстановку помогает интеллектуальная система видеонаблюдения. Новые инженерные коммуникации контролируются автоматикой, полностью обновлены навигация и табло. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды и адаптации функциональных зон вокзала для маломобильных пассажиров.

Современный вокзал Екатеринбург одновременно может вместить до 8 тыс. человек, а его услугами ежесуточно пользуются до 26 тыс. пассажиров. Пассажирские и пригородные поезда принимаются и отправляются с 14 путей по 7 направлениям. Общая площадь вокзального комплекса превышает 20 тыс. кв. м.

Уникальное здание вокзального комплекса представляет несомненный интерес для любителей интересных фактов и архитектуры. Располагая 30 минутами свободного времени, пассажиры и посетители могут совершить по нему самостоятельную экскурсию с аудиогидом, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.