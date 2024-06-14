Перевозки контейнеров на Горьковской железной дороге за 5 месяцев 2024 года выросли почти на 12%

15:20

Более 74 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) перевезено во всех видах сообщения в границах Горьковской железной дороги за январь-май 2024 года. Это на 11,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 39,6 тыс. ДФЭ (+18,9%).

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 5 месяцев 2024 года составило почти 43,9 тыс. ДФЭ (+8,9% к уровню прошлого года), в том числе:

лесные грузы – 14,2 тыс. ДФЭ (+16,1% к показателю января-мая 2023 года);

химикаты и сода – 12,8 тыс. (-5,8%);

бумага – 8,6 тыс. (-7,9%);

нефти и нефтепродукты – 1,7 тыс. (+13,9%).

Всего в контейнерах перевезено 903 тыс. тонн грузов (+9,6% к уровню прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.