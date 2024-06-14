Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров на Горьковской железной дороге за 5 месяцев 2024 года выросли почти на 12%

2024-06-14 15:20
Перевозки контейнеров на Горьковской железной дороге за 5 месяцев 2024 года выросли почти на 12%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 74 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) перевезено во всех видах сообщения в границах Горьковской железной дороги за январь-май 2024 года. Это на 11,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении отправлено 39,6 тыс. ДФЭ (+18,9%).

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 5 месяцев 2024 года составило почти 43,9 тыс. ДФЭ (+8,9% к уровню прошлого года), в том числе:

  • лесные грузы – 14,2 тыс. ДФЭ (+16,1% к показателю января-мая 2023 года);
  • химикаты и сода – 12,8 тыс. (-5,8%);
  • бумага – 8,6 тыс. (-7,9%);
  • нефти и нефтепродукты – 1,7 тыс. (+13,9%).

Всего в контейнерах перевезено 903 тыс. тонн грузов (+9,6% к уровню прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru