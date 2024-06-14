Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-мае текущего года выросли на 5,9%

14:28

В январе-мае 2024 года перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 5,9% и составила 255,1 тыс. ДФЭ.

Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 272,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено: