Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-мае текущего года выросли на 5,9%

В январе-мае 2024 года перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 5,9% и составила 255,1 тыс. ДФЭ.
Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 272,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
С начала года было перевезено:
- промышленных товаров народного потребления – 50,2 тыс. ДФЭ (+42,2% к январю-маю 2023 года);
- метизов – 40,5 тыс. ДФЭ (+25,5%);
- автомобилей и комплектующих – 32,7 тыс. ДФЭ (+13,7%);
- химикатов и соды – 26,7 тыс. ДФЭ (+10,5%);
- цветных металлов – 11,1 тыс. ДФЭ (+3,6%);
- сельскохозяйственных машин – 7,6 тыс. ДФЭ (+29%);
- сборных грузов – 6,2 тыс. ДФЭ (+14,3%);
- строительных грузов – 2,1 тыс. ДФЭ (+43,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.