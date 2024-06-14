Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в январе-мае текущего года выросли на 5,9%

2024-06-14 14:28
В январе-мае 2024 года перевозка груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 5,9% и составила 255,1 тыс. ДФЭ.

Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 272,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено:

  • промышленных товаров народного потребления – 50,2 тыс. ДФЭ (+42,2% к январю-маю 2023 года);
  • метизов – 40,5 тыс. ДФЭ (+25,5%);
  • автомобилей и комплектующих – 32,7 тыс. ДФЭ (+13,7%);
  • химикатов и соды – 26,7 тыс. ДФЭ (+10,5%);
  • цветных металлов – 11,1 тыс. ДФЭ (+3,6%);
  • сельскохозяйственных машин – 7,6 тыс. ДФЭ (+29%);
  • сборных грузов – 6,2 тыс. ДФЭ (+14,3%);
  • строительных грузов – 2,1 тыс. ДФЭ (+43,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.
